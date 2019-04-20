شكرا لقرائتكم وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلى الأسبق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلى السابق انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة زكريا ناصف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. Advertisements وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلى السابق وتقام صلاة الجنازة لزوجة زكريا ناصف غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة. وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلى السابق وأعلن زكريا ناصف على صفحته بموقع تويتر وفاة زوجته . وأعلن زكريا ناصف على صفحته بموقع تويتر وفاة زوجته .

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