الجيوشي طالب حلوان يتوج بالمركز الأول إفريقيا في رمي المطرقة...

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جدة - عمرو شويل توج يوسف هشام الجيوشي، الطالب بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بالمركز الأول في ألعاب القوي بمسابقة رمي المطرقة وذلك في البطولة الأفريقية لألعاب القوي تحت 20 سنة بساحل العاج.

الجيوشي وجاء تتويج طالب حلوان بمسافة ٦٥م بالبطولة الأفريقية لألعاب القوي بمسابقة رمي المطرقة والتي أقيمت في الفترة من ١٣ أبريل إلي ٢٠ أبريل بمشاركة ٢٠ دولة عربية وأفريقية.

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