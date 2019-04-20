شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يبدأ استعداداته لمباراة لوكوموتيف في طشقند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ اتحاد جدة يوم السبت تدريبات الفريق في طشقند الأوزبكية استعدادا للقاء لوكوموتيف في رابع المباريات في دوري أبطال آسيا. وسيلعب الاتحاد ضيفا أمام لوكوموتيف طشقند يوم الاثنين المقبل لمواصلة الحفاظ على المركز الأول في المجموعة الثانية بعدما حق انتصارين أمام الريان القطري ولوكوموتيف وخسر من الوحدة الإماراتي. تدريبات الاتحاد

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