شكرا لقرائتكم سيبا مهاجم الشباب: تحكمنا في المباراة.. وسعيد بالانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب سيباستياو دي فريتاس، لاعب الشباب، عن سعادته البالغة بفوز الفريق أمام الحزم بهدفين نظيفين يوم السبت في المرحلة 28 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن التوفيق حالفهم في حصد الثلاث نقاط.
وقال سيباستياو في تصريحات عقب نهاية المباراة: تحكمنا في مجريات المباراة وسعيد جدا بهذا الفوز وتسجيلي للهدفين اللذين جعلنا نحصد النقاط ونسعد الجماهير.
وأشار إلى أن الفريق يسعى خلال فترة التوقف إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها في مواجهات الجولات الماضية، ورفع الشباب رصيده للنقطة 53 محتلاً المركز الثالث في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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