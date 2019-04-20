شكرا لقرائتكم غوارديولا: لو كنت لاعباً ما استطعت الفوز بعد وداع "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لم يكن بوسعه التعافي، لو كان لاعبا، من الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير ليفوز بعدها على نفس المنافس في الدوري المحلي يوم السبت.

وودع سيتي دوري أبطال أوروبا بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب بعد التعادل 4 - 4 في مجموع المباراتين رغم فوزه 4 - 3 إيابا، لكن هدف فيل فودين، 18 عاما، كان كافيا لفريق المدرب غوارديولا للعودة إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توجه ليفربول للقاء كارديف يوم الأحد.

وقال غوارديولا لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا "آخر يومين كانا في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، كان يمكن أن نخسر الدوري الإنجليزي الممتاز، كان الأمر صعبا حقا عقب مباراة يوم الأربعاء، كلاعب كرة قدم، لم يكن بوسعي أن أقوم بما قام به لاعبو فريقي، اللقب لا يزال في أيدينا".

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وقال غوارديولا إنه لم يدفع لاعبيه للتعامل بطريقة محددة مع الهزائم المؤلمة بعد أن تسببت تقنية حكم الفيديو المساعد في الحيلولة دون تقدم الفريق إلى الدور قبل النهائي.

وقال المدرب الإسباني "أبلغت اللاعبين أنهم إذا ما استطاعوا نسيان ما حدث سيكون هذا جيدا لكن إذا كان الأمر مؤلما لهم فإنه سيحفزهم".

وشهدت مباراة يوم السبت الكثير من الشد والتوتر مع القليل من الفرص السانحة لكن سيتي تماسك ليضمن عاشر انتصار له على التوالي في الدوري الممتاز ويتصدر بفارق نقطة واحدة على ليفربول.