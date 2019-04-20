شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يقيل نبيل محمود وخصومات على اللاعبين بعد ثلاثية الديربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بلدية المحلة توجيه الشكر لنبيل محمود المدير الفني للفريق علي الفترة التي قضاها داخل جدران النادي وذلك عقب الهزيمة من غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت الخميس الماضي في الأسبوع الأخير من دوري القسم الثاني.

وحمل مصطفي الشامي المشرف العام علي الفريق نتيجة المباراة للمدير الفني، مؤكدا أن خسارة البلدية جاءت بسبب أخطاء فنية من خارج الملعب في الوقت الذي تتجه النية داخل النادي المحلاوي لإجراء تغييرات كبيرة في قطاع الكرة بالنادي .

وحسب مصادر داخل بلدية المحلة فمن المقرر أن يقوم المجلس خلال جلسته الطارئة نهاية الأسبوع الحالي لتوقيع عقوبات مالية علي اللاعبين تصل لخصم أخر قسط من عقود اللاعبين بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز بالاضافة للهزيمة من غزل المحلة في مباراة الديربي التي تعتبر بطولة خاصة داخل مدينة المحلة بعيدا عن صعود الفريق أوعدم صعوده للدوري الممتاز.