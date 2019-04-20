شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم : مؤمن سليمان يتقدم باستقالة من تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

أوضح الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه سيتم قبول استقالة مؤمن سليمان من منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادة مؤمن.

وقاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.