شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تُقصي لاعبة النادى الأهلي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش إلى دور الـ 16 من بطولة الجونة الدولية، بعد أن فازت على منافستها المصرية يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت بدور الستة عشر.

وفازت الشربيني على مواطنتها يثرب عادل بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-4.

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وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.