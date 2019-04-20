شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يوجه الشكر لمحجوب بعد فشل الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة الرجاء المطروحي الشكر لطارق محجوب المدير الفني للفريق علي الفترة التي قضاها بين جدران النادي منذ يناير الماضي بعد ضياع حلم الصعود للدوري الممتاز.

وبدأ مجلس إدارة الرجاء برئاسة سعد ابوصندوق في البحث عن مدير فني جديد لخلافة المحجوب استعدادا لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل والذي سيشارك فيه الرجاء ضمن مجموعة اسكندرية وبحري .

يذكر أن طارق محجوب تولي المهمة نهاية يناير الماضي بعد اقالة محمد ابراهيم من تدريب الفريق ووصل بالفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب خلفا لطنطا الذي حسم بطاقة الصعود لدوري الاضواء والشهرة .