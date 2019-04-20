شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي يدافع عن اللقب ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دافع مروان الشوربجي المصنف الحادي عشر عالميا لرجال الاسكواش عن لقب بطولة الجونة الذي يحمله عن النسخة الماضية، وذلك خلال مشاركة الشوربجي بمنافسات دور ال 32 من البطولة التي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري .

وفاز الشوربجي على مواطنه محمد أبو الغار المصنف الثامن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 62 دقيقة ضحا نتيجة الأشواط كالتالي:5-11, 11-6, 11-9, 9-11, 13-11.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.