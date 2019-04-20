شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف سر تمسك الأهلي بجوزيه وإهدائه منصبا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الاتجاه السائد داخل مجلس إدارة النادى الأهلى نحو البحث عن بديل للأوروجويانى لاسارتى، لقيادة الفريق الأحمر، تمسك المجلس الأحمر بعودة البرتغالى مانويل جوزيه، واستحداث منصب جديد له. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة" يكشف سر تمسك الأهلي بجوزيه وإهدائه منصبا جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.