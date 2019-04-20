شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص واهداف مباراة بتروجت والنجوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم السبت الموافق 20/ 4/ 2019 مباراة بين بتروجت والنجوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى، والتى فاز بها الفريق البترولى بنتيجة 2/1.

تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الأخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.