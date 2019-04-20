شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم يفتح تحقيقا مع حارس المرمى وعمرو السيسى بعد الهزيمة من بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، فتح تحقيق سريع مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى، وعمرو السيسى لاعب وسط الفريق، بعد الخسارة التى تعرض لها النجوم من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

وأكد الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قرر فتح تحقيق مع أحمد عبد الفتاح حارس المرمى لمعرفة اسباب استقبال شباكه هدفين بهذا الشكل من بتروجت، بالإضافة إلى التحقيق مع السيسى نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء فى الدقيقة 69 وأثر بالسلب على الفريق.

تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.