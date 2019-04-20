شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يلاقى بتروجت ودياً استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على إقامة مباراة ودية مع فريق بتروجت فى الثالثة عصر الخميس المقبل على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمواجهة الزمالك .

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .