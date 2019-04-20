شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة سموحة فى رابع جولات سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 20 / 19 فى إطار رابع جولات بطولة السوبر على صالة الأول ،كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز كلا من ، الشمس على سموحة بنتيجة 32 / 31 .

بينما تقام الجولة الخامسة و الختامية غدا الأحد بمواجهات بين كلا من ، سموحة مع الطيران و المعادى مع سبورتنج و الأهلى مع الشمس .

وإليكم ترتيب جدول الدورى :-