شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة سموحة فى رابع جولات سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 20 / 19 فى إطار رابع جولات بطولة السوبر على صالة الأول ،كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز كلا من ، الشمس على سموحة بنتيجة 32 / 31 .
بينما تقام الجولة الخامسة و الختامية غدا الأحد بمواجهات بين كلا من ، سموحة مع الطيران و المعادى مع سبورتنج و الأهلى مع الشمس .
وإليكم ترتيب جدول الدورى :-
الأهلي 12 نقطة
الشمس 12 نقطة
سبورتنج 8 نقاط
سموحة 6 نقاط
الطيران 6 نقاط
المعادي 4 نقاط
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