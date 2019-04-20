شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يشرح كل التفاصيل في جلسة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على الاجتماع مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للوقوف على الأسباب التى أدت لهزيمة الفريق من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

وقام المدير الفني وعبد الحفيظ بشرح كافة التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية بناءً على طلب رئيس النادي والتأكيد على أن الجميع في منظومة العمل يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل، وأن النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول، وأن الأمور سوف تعود إلى نصابها الطبيعي خلال الفترة القادمة.

فيما استفسر رئيس القلعة الحمراء عن بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف، والاطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح، مؤكدًا على دعمه ومساندته للجهاز الفني والفريق، وثقته في كل عناصر المنظومة على إسعاد جماهير الأهلي.