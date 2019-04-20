شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة زكريا ناصف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي. وتقام صلاة الجنازة لزوجة زكريا ناصف لاعب الأهلي السابق غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة. أعلن زكريا ناصف على صفحته بموقع تويتر وفاة زوجته . Advertisements زوجة زكريا ناصف

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