حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها فوز بتروجت على النجوم بهدفين مقابل هدف والوصول للنقطة 34 نقطة وهو ما يقربه من منطقة الامان ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة وهو ما يقربه من الهبوط . بتروجت يهزم النجوم 2 / 1 ويقترب من البقاء بالدورى Advertisements

بتروجت

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