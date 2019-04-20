تعرف على بديل محمد صلاح في الليفربول

ذكرت تقارير إنجليزية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم جناح ليل الفرنسي نيكولاس بيبي ليكون بديل لمحمد صلاح حال رحيله هذا الصيف عن الليفر.

ليفربول يستقر علي بديل محمد صلاح :

صرحت صحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية، أن ليفربول اختار التعاقد مع الفرنسي نيكولاس بيبي هذا الصيف ليصبح خليفة محمد صلاح الذي من المرجح أن يرحل بسبب خلافات مع المدير الفني للريدز يورج كلوب.

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وقد أضافت الجريدة أن أرسنال يريد أيضا و بقوة تعزيز فريقه بنيكولاس بيبي، في حالة إذا غادر صلاح لريال مدريد او اي نادي أروبي فهذا سيوفر لليفربول المزيد من المال للتوقيع مع الشاب الفرنسي.

وقد لعب نيكولاس بيبي 32 مباراة هذا الموسم بالدوري الفرنسي مع ليل، سجل فيهم 19 هدف.