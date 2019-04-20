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فيرديناند يتوقع تخطى ليفربول عقبة برشلونة والتتويج باللقب

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اعرب فرديناند في تصريحات لقناة “بي تي سبورت” الإنجليزية “من المؤكد أن يورجن كلوب سيري أول 10 دقائق من مباراة البارسا و مانشستر يونايتد، لأنه إذا وجد صلاح وماني وفيرمينو في هذه المواقف الهجومية، فإن الموقف سيكون مختلفًاً”.

و قال :”إذا تسنا لمهاجمي هذه الفرص أمام مرمى ، فإنهم سيسجلون أهدافًا.. الصدام المحتمل قد يقربهم بشكل مثالي لنهائي البطولة، إذا اعتمدوا على الهجمات المرتدة والاستحواذ”.

وأضاف مدافع الشياطين الحمر قائلاً، :”ليفربول فريق قوي، ويتمتع بلياقة بدنية أفضل من مانشستر يونايتد، لذلك أعتقد أنهم سيحدثون العديد من المشاكل لدفاع برشلونة”.

وصرح الدولي الإنجليزي السابق، بقوله: “البارسا لديه ليونيل ، ولا أعرف كيف يقدر ليفربول بإفاقة، لكني أتوقع فوز الفريق الإنجليزي بلقب هذا العام”.

وقد تغلب فريق ليفربول على بورتو بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبأربعة أهداف في لقاء العودة ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة ويصطدم ببرشلونة.

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