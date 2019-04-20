موعد مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يشتضيف نادي ليفربول نظيره كارديف سيتي في ملعبه يوم الأحد القادم 21 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 16 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطارمنافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

صعد الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليضرب موعدًا مع برشلونة في نصف النهائي، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

كانت آخر مباريات كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز السادس عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر 21 مواجهة.