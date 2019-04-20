الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

يشتضيف نادي نظيره كارديف سيتي في ملعبه يوم الأحد القادم 21 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 16 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطارمنافسات الجولة 35 من الممتاز 2018-19.

صعد الريدز إلى نصف نهائي على حساب فريق بورتو البرتغالي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليضرب موعدًا مع  في نصف النهائي، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

كانت آخر مباريات كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في  جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز السادس عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر 21 مواجهة.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا