match kora beIN| بث مباشر مباراه برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت الجديد Yalla Plus كورة ستار رابط...

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بداية المُباراة ; برشلونة – سوسيداد

خطأ للبارسا من مكان خطير.

الدقيقة ’13 من مباراة برشلونة وريال سوسيداد برشلونة 0 0 ريال سوسيداد

15′ برشلونة 0-0 سوسيداد

فرصة ميسي و سواريز الضائعة

خطأ للبارسا من مكان جيد.

الدقيقة 30 : ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

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تصدي رائع من شتيغن

جوووووووووووووووووووووووول لونغليه

نهاية الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف لونغليه الذي اتى في الدقيقة الاخيرة.

هدف برشلونة الأول على ريال سوسيداد عن طريق لينغلي، 1-0.

بداية الشوط الثاني : برشلونة 1 _ 0 ريال سوسيداد. لونغليه.

التشكيلة الرسمية تشهد تواجد ديمبيلي وإراحة بوسكيتس..

دكة البدلاء: سيلسين، روبيرتو، اومتيتي، بوسكيتس، مالكوم، كوتينيو، الينيا.

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