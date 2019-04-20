يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم 20-4-2019 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم السبت 20 ابريل 2019، المباراة فى الاسبوع 33 من مباريات الدورى الأسبانى الليجا، فريق برشلونة يسير بخطوات ثابته فى الدورى الأسبانى، حيث يحتل المركز الأول فى جدول الدورى منذ بدايته و رصيده 74 نقطة، و فى حالة فوزه اليوم سيصل الى النقطة 77 لبنما يأتى فى المركز الثانى اتلتيكو مدريد و رصيده 68 نقطة بعد فوزه اليوم على ايبار بهدف نظيف، و فى المركز الثالث فريق ريال مدريد 61 نقطة بقيادة زيد الدين زيدان، مباراة برشلونة و ريال سويداد اليوم سوف تقام على ملعب الكامب نو ، فريق ريال سويداد فى منطقة منتصف الجدول و سبحاول اليوم تقديم عرض طيب فى مواجهة ميسى و سواريز .

kora star شاهد لايف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بث مباشر

مباراة برشلونة وريال سوسيداد سوف تقام اليوم السبت فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية و قطر و العراق ، الحادية عشر الا ربع بتوقيت دولة الامارات و سلطنة عمان

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر

مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة على قناة beIN SPORTS HD 3 التابعة لقنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، و تم اختيار يوسف سيف للتعليق على المباراة.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو – بيكيه – لانجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس – راكتيتش – ارثر – ديمبلي.

خط الهجوم : ليونيل ميسي – سواريز

رابط البث المباشر

الشوط الاول سيبدأ بعد لحظات قليلة

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بدأت المباراة منذ قليل بهجوم من ميسى

الدقيقة السابعة من الشوط الاول من مباراة برشلونة و لا تزال النتيجة حتى الان 0/0

فى الدقيقة العاشرة كان هناك ضربة حرة مباشرة تم احتسابها لفريق برشلونة من ناحية اليسار نفذها ميسي بتسديدة مباشرة و اصطدمت بحائط الصد.

د 37 الشوط الاول النتيجة 0/0 رغم هجوم الكثيف لفريق برشلونة

د 52 النتيجة أصبحت تقدم برشلونة بهدف

د 71 النتيجة اصبحت تقدم برشلونة 2/1