نتيجة مباراة الفيصلي ضد الفيحاء اليوم

اكتملت مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان السعودي مساء اليوم، حيث التقي مساء اليوم، مجموعتين الأولى تجمع بين الشباب والحزم ،و الثانية تجمع بين الفيصلي والفيحاء.

حيث اقيمت المباراة التي جمعت بين الفيصلي والفيحاء في بطولة الدوري، في استاد مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز للرياضية، حيث انتهي اللقاء بفوز الفريق الفيصلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد هذا اللقاء احتل النادي الفيصلي الترتيب السادس برصيد 43 نقطة، وجاء الفيحاء بالمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

ولعب الفيحاء اليوم بتشكيل:

المرمي : عامر شفيع

خط الدفاع : نواف الصبحي – سامي الخيبري – عبدالله كنو – عمر المزيعل.

خط الوسط : عبدالرحمن البركة – اليكساندروس – مهند فلاته – عبدالكريم القحطاني – ناهيرا بيسارا.

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خط الهجوم : دانيلو اسبريا.

أما الفيصلي فجاء تشكيله كالأتي:

حراسة المرمي: مصطفي ملائكة.

خط الدفاع: انتي بوليتش، حمدان الشمراني، عوض اليامي، ايقور روسي.

خط الوسط: حسين القحطاني، لويس قوستافو، خاليم هايلند، سلطان مندش.

خط الهجوم: دييقو كالديرون، روجيريو كوتينهو.