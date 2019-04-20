مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد أونلاين بث مباشر live HD صورة واضحة بدون تقطيع| يلا شوت بلاس

الآن مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر أونلاين صورة كاملة، مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد، ويلعب الفريقين المباراة بطريقة هجومية، ويأمل برشلونة في مباراة اليوم أن يحقق الفوز قبل العودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى ريال سوسيداد للفوز ليصبح أكثر قرباً من المراكز المتوسطة نظراً لفارق النقاط الكبير بينهما، الآن التغطية الخاصة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر أونلاين.

انطلاق مباراة برشلونة وريال سوسيداد

البداية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سدد كرة عرضية لسواريز وقعت بسهولة في يد الحارس الأرجنتيني رولي، ولم تحدث هجمات خطيرة تذكر على مرمى أياً من الفريقين خلال العشر دقائق الأولى من زمن المباراة في شوطها الأول.

الدقيقة (14) كاد ميسي أن يحقق الهدف الأول لبرشلونة من خلال ارساله لكرة عرضية لسواريز إلا أن الحارس كان موجوداً لصد الكرة.

الدقيقة 27 – مجدداً هجمة من ميسي كادت أن تكون هدفاً، إلا أن ركلته الحرة علت فوق المرمى بقليل.

الدقيقة 36، الهجوم الأول لريال سوسيداد والبرازيلي ويليان يضيع أخطر فرصة في المباراة.

الدقيقة 45، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق الفرنسي لونغليه.

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الشوط الثاني مباراة برشلونة وريال سوسيداد

الدقيقة 52: حاول باردو المباغتة والمرور بالكرة إلا أن تير شتيغن تصدى له

الدقيقة 58، تسديدة قوية للفرنسي ديمبيلي داخل منطقة الجزاء إلى خارج المرمى

الدقيقة 62: الهدف الأول لصالح ريال سوسيداد والتعادل، بواسطة خوانمي بعد كسر مصيدة التسلل.

الدقيقة 64: هدف جديد يعيد برشلونة للتقدم من خلال تسديدة قوية من ألبا.

الدقيقة 79: كرة قوية من سواريز للكرواتي راكيتيتش كاد منها أن يصنع الهدف الثالث ولكن إلى خارج المرمى.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد مساء السبت 20 أبريل في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والمباراة مذاعة على شاشة قناة beIN SPORTS HD3،

يدخل الفريقين مباراة اليوم والفرق بينهما كبير، فيتصدر برشلونة الدوري برصيد 73 نقطة والمركز الثاني لأتلتيكو مدريد بفارق 11 نقطة عن برشلونة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز العاشر برصيد 41 نقطة وفرق النقاط بينهما 33 نقطة.