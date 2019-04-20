بدأت Barcelona VS Real Sociedad Live- مشاهده مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت اليوم...

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بداية المُباراة ; برشلونة – سوسيداد

خطأ للبارسا من مكان خطير.

الدقيقة ’13 من مباراة برشلونة وريال سوسيداد برشلونة 0 0 ريال سوسيداد

15′ برشلونة 0-0 سوسيداد

فرصة ميسي و سواريز الضائعة

خطأ للبارسا من مكان جيد.

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الدقيقة 30 : ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

تصدي رائع من شتيغن

جوووووووووووووووووووووووول ونغليه

نهاية الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف لونغليه الذي اتى في الدقيقة الاخيرة.

هدف برشلونة الأول على ريال سوسيداد عن طريق لينغلي، 1-0.بداية الشوط الثاني : برشلونة 1 _ 0 ريال سوسيداد. لونغليه.

التشكيلة الرسمية تشهد تواجد ديمبيلي وإراحة بوسكيتس..

دكة البدلاء: سيلسين، روبيرتو، اومتيتي، بوسكيتس، مالكوم، كوتينيو، الينيا.

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