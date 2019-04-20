يوفنتوس بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالي

توج يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن تواليا، بفوزه الصعب السبت على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم مصير البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.
ووسع يوفنتوس الفارق مع مطارده نابولي إلى 20 نقطة، بينما تتبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم، أولها الاثنين عندما يستضيف أتالانتا في المرحلة ذاتها.
وعزز فريق "السيدة العجوز" رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري، وسيرفع كأسها للمرة الـ35، والخامسة تواليا مع مدربه ماسيميليانو أليغري.
وبذلك يصبح يوفنتوس أول فريق يحسم لقب الدوري في...
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