كرة يد.. سان جيرمان يحسم قمة فرنسا بتخطي مونبيليه "هاشم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

ابتعد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة اليد بعد حسمه للقمة الفرنسية لصالحه بعد التغلب على مونبيليه "هاشم".

وتغلب سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية على مونبيليه بنتيجة 33-26، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مجريات الجولة الـ21 بالمسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي ممدوح هاشم المحترف في صفوف مونبيليه الفرنسي، وسجل 5 أهداف من إجمالي 7 محاولات قام بها على مرمى سان جيرمان.

وبهذه النتيجة رفع سان جيرمان رصيده في صدارة المسابقة إلى41 نقطة، بينما توقف رصيد مونبيليه عند 33 نقطة.

ويتبقى لسان جيرمان خمس مواجهات، يحتاج حامل اللقب إلى الفوز بثلاث مباريات منها من أجل الفوز بالبطولة.

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وتوج سان جيرمان بدوري الفرنسي لكرة اليد خمس مرات، منها 4 مرات متتالية.

ويعد مونبيليه الفرنسي الأكثر فوزا بلقب المسابقة الفرنسية 14 مرة، أخرها موسم 2012-2013.

وعلى جانب أخر، في نفس الجولة تغلب فريق نيم الذي يلعب له المحترف المصري محمد سند على إيفري بنتيجة 25-20.

وسجل سند 3 أهداف من إجمالي 5 محاولات قام بها الجناح الأيمن لمنتخب مصر ونيم الفرنسي.

ويحتل نيم الفرنسي المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.