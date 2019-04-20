تقرير.. رقم تاريخي جديد.. رونالدو أول المتوجين بالدوريات الثلاثة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بالإعلان الرسمي عن تتويج يوفنتوس بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، وقع البرتغالي كريستيانو رونالدو على رقم أسطوري جديد في مسيرته الكروية، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يتوج بألقاب الدوريات الثلاثة الكبرى.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 87 نقطة، بفارق 20 نقطة أمام نابولي أقرب ملاحقيه، وهو ما منحه رسميًا اللقب المحلي بشكل مبكر.

وأضاف النجم البرتغالي اللقب السادس في الدوريات المحلية الكبرى لحقيبة إنجازاته، حيث ساهم في تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مواسم 2006/2007، 2007/2008 و2008/2009.

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ورغم المسيرة القارية التاريخية التي حققها رونالدو بقميص ريال مدريد، حيث تُوج مع الفريق بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه حقق لقبين فقط بدوري الدرجة الأولى الإسباني، في موسمي 2011/2012 و2016/2017.

وارتفع رصيد ألقاب رونالدو مع الأندية إلى 27 لقبًا، كما حقق اللقب الثاني في موسمه الأول بقميص العملاق الإيطالي، بعدما تُوج بكأس السوبر الإيطالي على حساب إيه سي ميلان، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبد الله بالمملك العربية السعودية، وسجل رونالدو هدفها الوحيد.

وسجل رونالدو 19 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالموسم الحالي، تصدر بهم قائمة هدافي يوفنتوس في المسابقة المحلية الأبرز، بينما يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين، خلف فابيو كوالياريلا، كريشتوف بيونتك ودوفان زاباتا.

ويمتلك رونالدو فرصة تحقيق إنجاز فريد جديد، بالتتويج بلقب هداف الدوريات الثلاثة الكبرى خلال مسيرته، حيث تُوج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني، وينتظر خمس مواجهات متبقية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالموسم الحالي لاعتلاء صدارة الهدافين.