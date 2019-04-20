تقرير.. هل يكون كارديف بوابة صلاح لكتابة تاريخ جديد مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بعدما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الأحد عندما يخرج الريدز لمواجهة كارديف سيتي على ملعب الأخير ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ليفربول تراجع للمركز الثاني بعد فوز مانشستر سيتي على منافسه توتنهام بهدف دون رد، لصبح الريدز على بعد نقطة من المتصدر، كما يمتلك السيتيزينز مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد في لقاء مقرر إقامته مساء الأربعاء المقبل.

وقد تكون مباراة الغد فرصة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي بـ19 هدف لدخول التاريخ في موسمه الثاني مع الريدز منذ انتقاله من صفوف روما الإيطالي في الصيف قبل الماضي.

صلاح قد يصبح اللاعب الثالث في تاريخ ليفربول الذي يحرز 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين حيث سبق وأن سجل 34 في الموسم الماضي ليحصل على لقب هداف بريميرليج.

البداية من فاولر

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استطاع روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق أن يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتالين وتحديدًا (1994 -1995) - (1995 -1996).

فاولر في موسم (94-95) استطاع أن يسجل 25 هدفًا ليحتل وقتها وصافة ترتيب الهدافين خلف للنجم الإنجليزي آلان شيرار والذي سجل 34 هدفًا مع بلاكبيرن وقتها.

وفي موسم (95-96) عاد فاولر ليتجاوز الـ20 هدفًا مع ليفربول حيث استطاع أن يحرز 28 هدفًا ليكون خلف الهداف آلان شيرار والذي سجل مع بلاكبيرن وقتها 31 هدف.

- سواريز يعيد الإنجاز

سار المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي على نهج روبي فاولر حيث سجل 23 هدفًا في موسم (2012-2013) ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي بريميرليج خلف المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد حيث سجل وقتها 26 هدفًا.

وفي الموسم التالي، عاد سواريز لتكرار نفس الإنجاز حيث سجل 31 هدفًا مع ليفربول ليتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي متفوقًا على زميله في الفريق دانييل ستوريدج والذي سجل 22 هدفًا.