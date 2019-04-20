الثامن على التوالي.. يوفنتوس بطلًا على عرش الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

حقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ33 من عمر البطولة التي أقيمت اليوم السبت على استاد أليانز ستاديوم (يوفنتوس أرينا).

حسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة بعدما أصبح الفارق 20 نقطة مع نابولي صاحب المركز الثاني.

وتقدم فيورنتينا في النتيجة بالدقيقة 6 من عمر المباراة عن طريق نيكولا ميلينكوفيتش بعد كرة أتت إليه أمام مرمى السيدة العجوز أثناء سقوط تشيزني أرضًا.

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وتعادل يوفنتوس في الدقيقة 37 عن طريق ألكس ساندرو الذي استقبل ركنية لعبها ميراليم بيانيتش برأسية من الوضع طائرًا سكنت في الشباك من الزاوية الضيقة.

وحسم يوفنتوس الفوز من خلال هدف ذاتي عن طريق جيرمان بيزيلا في الدقيقة 53 الذي سجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية لعبها رونالدو داخل منطقة الجزاء.

ووصل بذلك يوفنتوس إلى لقب الدوري رقم 33 في حسابات الاتحاد الإيطالي، بينما يعتبرها يوفنتوس البطولة رقم 35 لرفضه الاعتراف بسحب بطولتي 2004-2005، و2005-2006.