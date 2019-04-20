يوفيتش يقول كلمته بين ريال مدريد وبرشلونة

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب الصربي لوكا يوفيتش أخبر وكيله بأنه قرر اللعب في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل وليس برشلونة.
اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما خطف الأنظار إليه من خلال تسجيل 17 هدفا في الدوري الألماني بالموسم الجاري.
قرب توقيع لوكا يوفيتش لنادي ريال مدريد هو حقيقة حيث تغير الاتجاه حول ما ستكون الوجهه المقبلة للمهاجم الصربي بشكل جذري في غضون شهر واحد، حيث كان برشلونه هو المفضل في الآونة الأخيره والآن أصبح ريال مدريد هو الأقرب للحصول على خدماته.
يوفيتش يشعر بالكثير من القلق من إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء للويس سواريز في برشلونة وهو ما دفع اللاعب لتفضيل الذهاب لبيرنابيو.
وينتظر أن يحسم ريال مدريد ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو في الصيف القادم.
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