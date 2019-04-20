الدوري الإيطالي: يوفنتوس يحصد “الثامنة” في أليانز أرينا

توج يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن تواليا، بفوزه الصعب السبت على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم مصير البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.

ووسع يوفنتوس الفارق مع مطارده نابولي الى 20 نقطة، بينما تتبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم، أولها الإثنين عندما يستضيف أتالانتا في المرحلة ذاتها.

وعزز فريق “السيدة العجوز” رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري، وسيرفع كأسها للمرة الـ35، والخامسة تواليا مع مدربه ماسيميليانو أليغري.