فيديو.. نادال ملك الملاعب الترابية يسقط في مونتي كارلو

حقق الإيطالي فابيو فونييني مفاجأة كبرى في دورة مونتي كارلو بتغلبه بنتيجة 6-4 و6-2 في نصف النهائي السبت، على الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا وبطل الأعوام الثلاثة الماضية.

ويلاقي فونييني المصنف 18 عالميا، في المباراة النهائية الصربي دوشان لايوفيتش الذي بلغ النهائي الأول في مسيرته، بفوزه في وقت سابق السبت على الروسي دانييل مدفيديف الرابع عشر بنتيجة 7-5 و6-1.

لكن العنوان الأبرز اليوم كان مباراة فونييني ونادال الذي كان يبحث عن تعزيز رقمه القياسي في مونتي كارلو، والتتويج بلقبه الثاني عشر في الدورة المقامة على ملاعب ترابية يعتبر “الماتادور” سيدها دون منازع.https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1119623987036925958

وتلقى نادال المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى “غراند سلام”، خسارته الأولى في مونتي كارلو منذ سقوطه في نصف نهائي عام 2015 أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا حاليا.

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وألحق الإيطالي بنادال السبت، خسارته الخامسة فقط في مونتي كارلو مقابل 71 فوزا، وتغلب عليه للمرة الرابعة في 15 مباراة جمعت بينهما.

وسبق لفونييني أن فاز على نادال مرتين على الملاعب الترابية، في نصف نهائي ريو دي جانيرو البرازيلية، وكذلك دور الـ16 لبرشلونة الإسبانية عام 2015.

وسيواجه فونييني المتوج بثمانية ألقاب في مسيرته الاحترافية، سبعة منها على الملاعب الترابية، في المباراة النهائية الأحد الصربي لايوفيتش (28 عاما ومصنف 48 عالميا) الذي يسعى لإحراز باكورة ألقابه.