كمبيوتر يعلن عن الفائز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

قبل 4 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وارتفاع حدة المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول، دخل كمبيوتر خارق على الخط وتنبأ بهوية البطل.

وتوقع الكمبيوتر الخارق، الذي تنبأ سابقا بتتويج يوفنتوس الإيطالي بلقب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني، فوز مانشستر سيتي بلقب “البريميرليغ”، فيما سيكتفي ليفربول بمركز الوصافة.

ولم يكتف الكمبيوتر بذلك فحسب، بل توقع أيضا تأهل أندية السيتي، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يشارك أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وانتزع مانشستر سيتي اليوم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، بفوزه على توتنهام (1-0) ضمن منافسات المرحلة الـ35، وبات السيتي يتقدم بفارق نقطة واحدة عن “الريدز”، الذي يحل غدا ضيفا ثقيلا على كارديف سيتي.