رسائل نارية من الخطيب للاعبي الأهلي عقب الهزيمة أمام بيراميدز

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق قبل مران اليوم.

وتحدث معهم بواقعية شديدة وإيجابية كبيره بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضيه.

وحرص رئيس الأهلي في البداية على الأستماع للعديد من اللاعبين والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضيه.. ثم تحدث الكابتن الخطيب مؤكًد على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت. وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم. وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين. وأنهم قادرين على تحقيق أحسن النتائج. ولا بد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية. وأنه واثق بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي التي أكد الخطيب على تقديره للغضب الذي إنتابها وهذا حقها وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعم ومساند لهم وأنه واثق أيضًا أنهم سيؤدوا بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها.. وأن جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد. من أجل الأهلي وجماهيره.. ولاقت كلمات الكابتن الخطيب أرتياح الجهاز الفني واللاعبين والذين شعروا بالمسانده خاصًة في هذا التوقيت. وفي ذات السياق وافق رئيس الأهلي في ذات الجلسه على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات القادمة وكذلك عند الفوزبالدوري وأشار إلى أن مجلس الاداره لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.