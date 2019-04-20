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النجوم يقبل استقالة مؤمن سليمان عقب الهزيمة من بتروجت

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وافق مجلس إدارة نادي النجوم على الاستقالة التي تقدم بها مؤمن سليمان المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة أمام  بتروجت بهدفين لهدف.

وقدم مؤمن سليمان استقالته من منصبه، عقب الهزيمة أمام بتروجت حيث قاد الفريق خلال خمس مواجهات تعادل في أربعة وخسر واحدة ليفقد الفريق 11 نقطة،

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وهو مادعا مجلس الإدارة إلى التفكير في التغيير وقبول استقالة مؤمن زكريا.

ومن المنتظر أن يعلن محمد الطويلة رئيس النادي خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع مدير فني جديد للفريق.

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