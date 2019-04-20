رقم مميز ليوفينتوس يحققه لأول مرة في تاريخه

حقق يوفنتوس رقما مميزا بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم قبل انتهاء المسابقة بخمس جولات بعدما رفع رصيده إلى النقطة 87 متفوقا على أقرب جولات بعدما رفع رصيده إلى النقطة 87 متفوقا على أقربمنافسيه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة. وحقق يوفنتوس لقب دوري السيدات لتصبح المرة الأولى في تاريخ النادي التي يجمع فيها بين البطولتين.

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