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رقم مميز ليوفينتوس يحققه لأول مرة في تاريخه

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حقق يوفنتوس رقما مميزا بعدما نجح في تحقيق لقب لهذا الموسم قبل انتهاء المسابقة بخمس

جولات بعدما رفع رصيده إلى النقطة 87 متفوقا على أقرب
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منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

وحقق يوفنتوس لقب دوري السيدات لتصبح المرة الأولى في تاريخ النادي التي يجمع فيها بين البطولتين.

 

 

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