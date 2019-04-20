شاهد.. "عزومة عشاء" للاعبي بيراميدز استعدادآ لمواجهة الزمالك

حرص محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز علي توجيه دعوة عشاء للاعبي الفريق وجهازهم الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز ، بأحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس، بعد فوزهم في آخر

اللقاءات علي الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق بيراميدز قد استأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات

الدوري الممتاز، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس.

ووعدت إدارة بيراميدز اللاعبين بصرف مكافآت كبيرة حال نجاحهم في تخطي عقبة الزمالك واعتلاء صدارة ترتيب الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد ٦٠ نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك الذي لعب مباراتين أقل.

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