استعدادًا للأهلي .. المصري يفوز على كوكاكولا وديًا

فاز فريق المصري على نظيره فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الاستاد ، استعداداً لمباراته المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة والتي تجمعه بنظيره الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين، احرز اللاعب عبد الناصر دي ماريا الهدف الأول من تمريرة بينية رائعة استغلها وانفرد بالمرمى وسدد الكرة على اقصى يسار حارس لتسكن الشباك في الدقيقة الحادية والعشرين، فيما اضاف احمد ياسر

الهدف الثاني من متابعة اكثر من رائعة في الدقيقة الحادية والثلاثين ، ليشن بعدها فريق كوكاكولا بعض الهجمات الخطرة ولكن حارس مرمى المصري أحمد مسعود يتصدى لأكثر من كرة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني يستحوذ فريق المصري على أغلب مجريات اللعب وخاصة في منطقة نصف الملعب ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى فريق كوكاكولا الذي استطاع ان يسجل هدف

تقليص الفارق عن طريق لاعبه المتألق عمر عبد الشافي (عسليه) في الدقيقة الخامسة والثمانين ، ليطلق حكم المباراة الكابتن ابراهيم محجوب صافرته معلنًا عن نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف وحيد.

دفع الكابتن ايهاب جلال بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى ، محمد شطة (الحسيني سمير) ، أحمد شوشه ، حسام اشرف ، مصطفى مارسيلو ( محمد جريندو) لخط الظهر ، عبد الله بيكا (علي حمدي) ، مصطفى ايمن (ايمن ندا) كثنائي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي مصطفى طيارة ، عبد الناصر دي ماريا ، ايزيكال باسي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد ياسر (حسين رجب).