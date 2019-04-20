يد المقاولون العرب تتأهل للمربع الذهبي ببطولة الدوري

صعد فريق المقاولون العرب مواليد 2002 لكرة اليد إلى المربع الذهبي، ضمن فعاليات بطولة الدوري للموسم الرياضي 2018 / 2019.

وتمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على نادي الطيران، وتعادل مع كل من سموحة والزمالك، خلال الدوري المجمعة المقامة بالصالة المغطاة بنادي

الزمالك.

وأهدى الفريق هذا الصعود الذي حدث لأول مرة، إلى رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

ويدير الفريق جهاز فني، بقيادة المدرب عمرو رجب، والمشرف على كرة اليد إيهاب زكريا.