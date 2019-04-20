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يد المقاولون العرب تتأهل للمربع الذهبي ببطولة الدوري

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صعد فريق المقاولون العرب مواليد 2002 لكرة اليد إلى المربع الذهبي، ضمن فعاليات بطولة الدوري للموسم الرياضي 2018 / 2019.

وتمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على نادي الطيران، وتعادل مع كل من سموحة والزمالك، خلال الدوري المجمعة المقامة بالصالة المغطاة بنادي

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الزمالك.

وأهدى الفريق هذا الصعود الذي حدث لأول مرة، إلى رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

ويدير الفريق جهاز فني، بقيادة المدرب عمرو رجب، والمشرف على كرة اليد إيهاب زكريا.

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