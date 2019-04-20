شاهد.. أشغال شاقة في تدريبات بيراميدز استعدادا للزمالك

واصل فريق الكرة بنادي بيراميدز استعداداته لمواجهة الزمالك المقررة بعد غد الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز. وخاض الفريق تدريباته اليوم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز وبحضور حسام البدري وأحمد حسن حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة وانتهى المران بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين في وبحضور حسام البدري وأحمد حسن حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة وانتهى المران بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين فيحالة فنية ومعنوية مرتفعة، بعد الفوز على الأهلي بالمباراة السابقة بهدف دون رد. ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 60 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، في حين يتبقى للزمالك مبارتان مؤجلتان. Advertisements

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