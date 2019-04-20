وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلي السابق

توفيت منذ قليل السيدة مها ، زوجة الكابتن زكريا ناصف وتشيعصلاة الجنازة غدا الأحد بعد
صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.
ويقدم نجم الأهلي السابق برنامج الماتش عبر قناة صدي البلد .
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