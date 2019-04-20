شاهد.. مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة برشلونة وريال سوسييداد التي تنطلق في التاسعة إلا الربع من مساء اليومالسبت، على ملعب الكامب نو، في إطار مباريات الأسبوع الـ 33 من
ويدخل برشلونة اللقاء ويحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة ، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز العاشر برصيد 41 نقطة.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد:
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