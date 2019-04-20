بالصور.. الشباب والرياضة تطلق مبادرة "الكلمة.. كلمتك"

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي السياسي والثقافي، والمشاركة المجتمعية بين الشباب، وتوعيتهم بالتعديلات الدستورية، وحثهم على المشاركة الديمقراطية الفعالة لخلق مستقبل أفضل تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني مبادرة شبابية تحت شعار "الكلمة.. كلمتك" بالتعاون مع شباب مبادرة

"شباب يدير شباب".

وذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٢ أبريل الجاري، بمشاركة ٣٤٥ شابا وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، مقسمين إلى فرق عمل بكل محافظة، حيث

يتم التواصل فيما بينهم وبين فريق عمل من الشباب داخل وزارة الشباب والرياضة.

وتهدف المبادرة إلى قيام المتطوعين من الشباب في كل محافظة بنشر الوعي بالتعديلات الدستورية، وتأثيرها على المجتمع المصري في كافة محافظات الجمهورية إبان فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك يعد نقطة مهمة لتشجيع الشباب على المشاركة الديمقراطية الفعالة، ورسم مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.