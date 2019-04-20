هل يستحق كيفين دي بروينه لقب “ويلشير البلجيكي”؟

تلقى الدولي البلجيكي “كيفين دي بروينه” إصابة جديدة مع مانشستر سيتي اليوم السبت، هي الرابعة بالنسبة له هذا الموسم.

وسقط دي بروينه متأثرًا بإصابة بشد عضلي في قدمه اليسرى بعد 38 دقيقة من الشوط الأول خلال مباراة السيتي أمام توتنهام هوتسبير على ملعب طيران الاتحاد ضمن الجولة الـ 34 من البريميرليج.

وبحسب التشخيص المبدئي لطبيب مانشستر سيتي، فإن دي بروينه لن يستطيع لعب ما تبقى من مباريات هذا الموسم، بسبب تكرر الإصابة التي تعرض لها في نفس الساق التي عانى منها هذا الموسم.

وسارع مشجعو كرة القدم بوصف دي بروينه بـ “ويلشير البلجيكي”، في مقارنة قياسية بينه وبين اللاعب الدولي الإنجليزي السابق “جاك ويلشير” الذي غاب عن معظم فترات الموسم الجاري مع وست هام يونايتد بداعي الإصابة، فضلاً عن غياباته المتكررة والدائمة عن الملاعب بسبب كل أنواع الإصابات منذ تصعيده للعب مع آرسنال قبل 10 أعوام من الآن.

إصابات دي بروينه بموسم 2019/2018

بالنظر إلى عدد الأيام التي تغيبها كيفين دي بروينه عن الملاعب هذا الموسم، كان يستحق وصفه بويلشير البلجيكي من قبل مشجعي الأندية الأخرى، بل ومقارنته باللاعبين أصحاب الإصابات المُزمنة.

دي بروينه غاب عن صفوف مانشستر سيتي لمدة شهرين ويومين في افتتاح الموسم الحالي بين أغسطس وأكتوبر، بسبب مزق في أربطة الركبة، ليُستبعد عن الفريق في 10 مباريات.

ولم يَمر أكثر من أسبوعين على عودته، وتعرض دي بروينه لإصابة في أوتار الركبة أبعدته عن 11 مباراة مع مانشستر سيتي بين شهري نوفمبر وديسمبر 2018.

وخرج دي بروينه من تشكيلة مانشستر سيتي في 5 مباريات خلال شهر مارس الماضي، بالإضافة لاستبعاده عن مباراتي منتخب بلجيكا في افتتاح تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ.

وعلى مدار شهر أبريل، تألق دي بروينه بصورة مُلفتة للأنظار، وكاد نجم الفريق الأول في عدد من المباريات، غير أنه أصيب للمرة الرابعة أمام توتنهام، وهذه المرة أنهت الإصابة موسمه بنسبة كبيرة.

وكان أكثر شيء مثير بالنسبة لهذا الوصف، هو خوض جاك ويلشير اليوم السبت لمباراة وست هام أمام ليستر سيتي، في أول مشاركة له مع الفريق منذ شهر سبتمبر الماضي.

هل يستحق لقب ويلشير بلجيكا؟

بالطبع لا يمكن وصف دي بروينه بشكل مطلق بويلشير البلجيكي، لأن إجمالي عدد الإصابات التي تعرض لها منذ أن كان بين صفوف نادي خينت البلجيكي عام 2010، لا يتجاوز الـ 10 إصابات.

على النقيض من ويلشير الذي تصل عدد إصاباته لـ 30 إصابة، وغيابه عن الملاعب ليس مُجرد شهر أو شهرين أو ستة أشهر بل عامين أو عامين ونصف.

ولم يتعرض دي بروينه لأي إصابة خلال فترة تمثيله لأندية فيردر بريمن وتشيلسي وفولفسبورج، وبدأت مشاكله مع الإصابات بعد انتقاله بـ 76 مليون يورو إلى صفوف مانشستر سيتي من فولفسبورج عام 2015.

والتالي تاريخ إصابات كيفين دي بروينه منذ عام 2010: