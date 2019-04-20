رابطة الدوري الإنجليزي تعدّل مواعيد الرباعي الأوروبي



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ)، السبت، تعديل موعد عدد من مباريات الفرق الأربعة المستمرة في منافسات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمساعدتهم بعد التأهل لنصف النهائي في البطولتين.



وتأهل الثنائي ليفربول وتوتنهام هوتسبير لنصف نهائي أبطال أوروبا، وتشيلسي وأرسنال لنفس الدور في الدوري الأوروبي.



وفي بيان للرابطة على موقعها الإلكتروني، "تقدم أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أدى لنقل وتغيير مواعيد عدد من المباريات، لمساعدتهم في تحديد الجدول الزمني لهم في المشاركات المختلفة".



ونشرت الرابطة مواعيد المباريات المعدلة، ويواجه توتنهام فريق أياكس أمستردام الهولندي في نصف نهائي الأبطال 30 أبريل/نيسان الجاري ذهابًا و8 مايو/آيار المقبل إيابًا، بينما يواجه ليفربول برشلونة الإسباني 1 مايو/آيار المقبل ذهابًا و7 من نفس الشهر إيابًا.



كما يواجه أرسنال وتشيلسي فريقي فالنسيا الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني بنصف نهائي الدوري الأوروبي في 2 مايو/آيار المقبل ذهابًا و9 من ذات الشهر إيابًا.



وتغير موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسيل يونايتد في (البريمرليغ) وتوتنهام أمام بورنموث إلى الرابع من مايو/أيار بدلًا من 5 و6 من نفس الشهر.



وتم تعديل موعد مباراتين لأرسنال، الأولى أمام ليستر سيتي لتقام 28 أبريل/نيسان الجاري بدلًا من 29 من نفس الشهر، وأمام برايتون لتقام في 5 مايو/آيار المقبل بدلًا من 4 من نفس الشهر.



كما تم تأخير موعد مباراة تشيلسي مع واتفورد ليوم واحد لتقام 5 مايو/آيار المقبل بدلًا من 4 من الشهر نفسه.

المصدر: الاناضول