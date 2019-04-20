رياضة | أليسون: هذا ما تعلمته من مباراة روما وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون: هذا ما تعلمته من مباراة روما وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر، لاعب ليفربول الإنجليزي، عما تعلمه من مباراة فريقه السابق آي سي روما الإيطالي أمام برشلونة الإسباني، والتي فاز بها فريقه 3-0 وتم إقصاء البارسا من دوري الأبطال.

وقال أليسون خلال تصريحات صحفية: "نحن نتعلم باستمرار في الحياة. لقد كانت تجربة مدهشة المشاركة في ربع النهائي مع روما و في الواقع, لم لدي الكثير لأفعله في تلك المُباراة فقد لعب فريقي أداءً دفاعيًا وهجوميًا رائعًا".

ومن المقرر ان يلتقى كلا من ليفربول ونظيره برشلونة، في الدوري نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال أوروبا.