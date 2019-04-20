رياضة | رونالدو يحسم الجدل حول مصيره مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحسم الجدل حول مصيره مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، على شائعات رحيله عن اليوفي بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وقال رونالدو رداً على سؤال مستقبله مع يوفنتوس: "أنا سعيد مع اليوفي والموسم المقبل سيكون موسم مختلف أنا متأكد من ذلك، سأبقى هنا بنسبة 1000%".

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وحصد نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، بعد فوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا 2-1 في الجولة 33.

ويعد الأسطورة كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بـ "الدوري الإيطالي- الاسباني - الانجليزي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية رحيل رونالدو عن صفوف الملكي بعد الخروج الأوروبي المذل على يد أياكس.