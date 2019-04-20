رياضة | فلورنتينو بيريز مُصمم على ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز مُصمم على ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد عن رغبة فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من قرب البلجيكي إيدين هازارد من الوصول إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو إلا أن بيريز فتح خط المفاوضات مع وكيل أعمال نيمار للحصول على خدماته.

وقال والد اللاعب أن نجله مستمر مع الفريق الباريسي لفترة أخرى ولا يفكر في العودة مطلقاً على الرغم من إنزعاجه بسبب الفشل الأوروبي الذي يلاحق باريس سان جيرمان مؤخراً.

وكان زيدان قد طلب من بيريز سرعة التعاقد مع الثنائي هازارد وبول بوجبا كأولويات له مع وجود أنباء تفيد بضرورة الحصول على خدمات لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.